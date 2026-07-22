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В Невинномысске ввели режим ЧС после удара дронов по складу Wildberries

В Невинномысске после удара беспилотников по складу Wildberries ввели режим чрезвычайной ситуации локального уровня. Об этом сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в Telegram.

В Невинномысске после удара беспилотников по складу Wildberries ввели режим чрезвычайной ситуации локального уровня. Об этом сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в Telegram.

«Борьба с огнем продолжается, на объекте начинает работу пожарный вертолет МЧС», — сообщил глава региона. По его словам, режим ЧС позволит привлечь дополнительные ресурсы для тушения пожара.

Господин Владимиров также сообщил, что одного из пострадавших доставили в больницу. Угрозы для его жизни нет, добавил губернатор.

В ночь на 22 июля склады Wildberries в Краснодаре и Невинномысске атаковали беспилотники. На объектах начался пожар. Работу складов Wildberries в этих двух городах приостановили.

По последним данным, при атаке БПЛА в Невинномысске пострадали пять человек. На складе Wildberries в Краснодаре ранены 10 сотрудников. В Армавире Краснодарского края погиб один сотрудник склада.

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