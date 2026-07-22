США атаковали иранские города на побережье Оманского залива

Информацию об атаках телеканал представил со ссылкой на заместителя губернатора провинции Систан и Белуджистан. Чиновник заявил: «Нападения произошли сегодня утром в районах Чабахар и Конарек, ситуация находится под контролем».
До этого иранские СМИ писали, что атакам подверглись как минимум еще шесть городов. В их списке крупный индустриальный центр Тебриз, а также Бушер. На юго-западе страны под удар попали Бендер-Махшехр, Бехбехан и Омидийе. Кроме того, сообщалось об обстрелах объектов в провинции Хамадан.
По данным источников, на северо-востоке Тегерана работали средства противовоздушной обороны. Они отражали атаки с воздуха.