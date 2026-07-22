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США атаковали иранские города на побережье Оманского залива

Американские военные нанесли удары по иранским портовым городам Чабахар и Конарек. Оба населенных пункта находятся на побережье Оманского залива. Об этом сообщает государственный телеканал IRIB.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Информацию об атаках телеканал представил со ссылкой на заместителя губернатора провинции Систан и Белуджистан. Чиновник заявил: «Нападения произошли сегодня утром в районах Чабахар и Конарек, ситуация находится под контролем».

До этого иранские СМИ писали, что атакам подверглись как минимум еще шесть городов. В их списке крупный индустриальный центр Тебриз, а также Бушер. На юго-западе страны под удар попали Бендер-Махшехр, Бехбехан и Омидийе. Кроме того, сообщалось об обстрелах объектов в провинции Хамадан.

По данным источников, на северо-востоке Тегерана работали средства противовоздушной обороны. Они отражали атаки с воздуха.

Ранее военное командование США сообщило о завершении одиннадцатого раунда авиаударов по целям в Иране. Центральное командование наносило удары по иранским оперативным центрам, объектам военно-морских сил, авиационным ангарам, складам дронов и военной логистической инфраструктуре.

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