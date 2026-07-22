Мотоциклист врезался в велосипедистку в Нижнем Новгороде и попал в больницу

Авария произошла в 21:37 в рабочем посёлке Гремячево — на 213‑м километре трассы Владимир — Муром — Арзамас. За рулём мотоцикла «Теккен Фьюго» находился 29‑летний мужчина. Транспортное средство эксплуатировалось без государственного регистрационного знака. Водитель не смог соблюсти безопасную дистанцию и совершил наезд на велосипед «Десна Вояж», которым управляла 17‑летняя девушка.