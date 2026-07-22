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Мотоциклист врезался в велосипедистку в Нижнем Новгороде и попал в больницу

Водитель не смог соблюсти безопасную дистанцию и совершил наезд на велосипед «Десна Вояж», которым управляла 17‑летняя девушка.

В Кулебакском округе вечером 21 июля случилось дорожно‑транспортное происшествие с участием мотоциклиста и велосипедистки. Сведения об инциденте предоставили в УГИБДД по Нижегородской области.

Авария произошла в 21:37 в рабочем посёлке Гремячево — на 213‑м километре трассы Владимир — Муром — Арзамас. За рулём мотоцикла «Теккен Фьюго» находился 29‑летний мужчина. Транспортное средство эксплуатировалось без государственного регистрационного знака. Водитель не смог соблюсти безопасную дистанцию и совершил наезд на велосипед «Десна Вояж», которым управляла 17‑летняя девушка.

В результате удара мотоцикл потерял устойчивость и опрокинулся. Мужчина получил травмы — его госпитализировали в центральную районную больницу города Выкса. Сотрудники ведомства продолжают выяснять детали произошедшего.

Ранее жуткое ДТП произошло на Казанском шоссе в Нижегородской области.