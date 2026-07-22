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Мотоциклист погиб в результате аварии на Филатовском шоссе в ТиНАО

Мотоциклист получил смертельные травмы в результате ДТП на Филатовском шоссе в районе станции «Филатов луг» Сокольнической линии столичного метрополитена. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе столичного управления Госавтоинспекции.

Источник: РИА "Новости"

Мотоциклист получил смертельные травмы в результате ДТП на Филатовском шоссе в районе станции «Филатов луг» Сокольнической линии столичного метрополитена. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе столичного управления Госавтоинспекции.

«По предварительным данным, на Филатовском шоссе в районе метро “Филатов луг”, водитель мотоцикла не справился с управлением и совершил наезд на препятствие. В результате дорожной аварии водитель мотоцикла скончался», — рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что на месте случившегося работают сотрудники ГАИ и следственно-оперативной группы.