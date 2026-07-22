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Режим ЧС ввели в Невинномысске после атаки БПЛА на склад Wildberries

В Невинномысске введен режим чрезвычайной ситуации локального уровня. Решение принято после атаки беспилотных летательных аппаратов на склад компании Wildberries. Об этом в своем Telegram-канале проинформировал губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

Источник: РИА "Новости"

«Борьба с огнем продолжается, на объекте начинает работу пожарный вертолет МЧС», — заявил глава региона. Как уточнил Владимиров, введение режима ЧС необходимо для привлечения дополнительных ресурсов, задействованных в тушении возгорания.

Губернатор также отметил, что один из пострадавших был госпитализирован. По его словам, угрозы жизни этого пациента нет.

В ночь на 22 июля беспилотники атаковали складские помещения Wildberries в Краснодаре и Невинномысске. В результате на объектах возникли пожары. Деятельность складов в обоих городах была временно остановлена.

Согласно последним данным, в результате удара БПЛА в Невинномысске пострадали пять человек. На складе Wildberries в Краснодаре ранения получили десять сотрудников. В Армавире Краснодарского края один работник склада погиб.

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