Режим ЧС ввели в Невинномысске после атаки БПЛА на склад Wildberries

«Борьба с огнем продолжается, на объекте начинает работу пожарный вертолет МЧС», — заявил глава региона. Как уточнил Владимиров, введение режима ЧС необходимо для привлечения дополнительных ресурсов, задействованных в тушении возгорания.
Губернатор также отметил, что один из пострадавших был госпитализирован. По его словам, угрозы жизни этого пациента нет.
В ночь на 22 июля беспилотники атаковали складские помещения Wildberries в Краснодаре и Невинномысске. В результате на объектах возникли пожары. Деятельность складов в обоих городах была временно остановлена.
Согласно последним данным, в результате удара БПЛА в Невинномысске пострадали пять человек. На складе Wildberries в Краснодаре ранения получили десять сотрудников. В Армавире Краснодарского края один работник склада погиб.