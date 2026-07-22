СК возбудил дело после атак ВСУ на центры логистики в Краснодаре и Невинномысске

18 июля украинские беспилотники также ударили по двум логистическим центрам Wildberries в Московской и Тамбовской областях. На втором объекте в результате атаки погибли семь человек и еще 25 получили ранения. В Электростали на складе пострадал 61 человек, еще один погиб. СК РФ также тогда возбудил уголовные дела.