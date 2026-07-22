СК возбудил дело после атак ВСУ на центры логистики в Краснодаре и Невинномысске

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело после атак украинской армии на центры логистики в Краснодаре и Невинномысске. Об этом в среду, 22 июля, сообщила пресс-служба ведомства.
По данным следствия, беспилотники нанесли удары по логистическим центрам. По предварительной информации, в результате атак пострадали мирные жители, точное число пострадавших уточняется.
На местах происшествий следователи проводят комплекс мероприятий по сбору и фиксации доказательств, а также устанавливают все обстоятельства произошедшего.
— Следственный комитет России даст уголовно-правовую оценку действиям украинских военнослужащих, которые совершили очередное преступление против мирных граждан, — передает Telegram-канал СК РФ.
Ночью 22 июля Вооруженные силы Украины нанесли удары по логистическим центрам маркетплейса Wildberries в Краснодаре и Невинномысске. Глава компании Татьяна Ким сообщила, что специалисты работают над устранением последствий произошедшего.
Позже в Сети появились кадры пожара на складском комплексе Wildberries в Краснодаре, к тушению которого привлекли более 100 человек. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил о десяти пострадавших и одном погибшем в результате ночной атаки на регион.
18 июля украинские беспилотники также ударили по двум логистическим центрам Wildberries в Московской и Тамбовской областях. На втором объекте в результате атаки погибли семь человек и еще 25 получили ранения. В Электростали на складе пострадал 61 человек, еще один погиб. СК РФ также тогда возбудил уголовные дела.
Татьяна Ким позже сообщила, что маркетплейс начал осуществлять первые выплаты тяжело пострадавшим и семьям погибших в результате ударов.