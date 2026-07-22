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СКР возбудил дело о теракте после новой атаки БПЛА на склады Wildberries

Возбуждено уголовное дело в связи с атаками ВСУ на логистические центры в Краснодаре и Невинномысске. Об этом сообщили в СКР.

Возбуждено уголовное дело в связи с атаками ВСУ на логистические центры в Краснодаре и Невинномысске. Об этом сообщили в СКР.

Дело расследуется по статье 205 УК РФ — «Террористический акт». По данным следствия, в ночь на 22 июля ВСУ с помощью беспилотников ударили по логистическим центрам на Кубани и Ставрополье. «По предварительным данным, в результате террористических атак пострадали мирные граждане, их количество уточняется», — добавили в ведомстве.

По последним данным, в Невинномысске пострадали пять сотрудников склада, в Краснодаре — 10. Один человек погиб в Армавире в результате удара по складу.

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