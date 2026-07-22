За сутки на Дону произошло восемь пожаров, спасли одного человека

— Также спасатели ликвидировали 24 загорания сухой растительности и камыша. Также их помощь понадобилась при пяти дорожно-транспортных происшествиях, в которых удалось спасти шесть человек. Кроме того, зарегистрировано одно происшествие на воде: здесь специалисты прибыли на место, когда один человек уже погиб, — перечислили в экстренном ведомстве.