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За сутки на Дону произошло восемь пожаров, спасли одного человека

В Ростовской области за минувшие сутки спасатели выезжали на 32 возгорания, пять ДТП и одно происшествие на воде.

Источник: Комсомольская правда

За минувшие сутки, 21 июля, пожарные в Ростовской области выезжали на восемь техногенных пожаров и спасли человека. Это следует из ежедневной сводки Главного управления МЧС по Донскому региону.

— Также спасатели ликвидировали 24 загорания сухой растительности и камыша. Также их помощь понадобилась при пяти дорожно-транспортных происшествиях, в которых удалось спасти шесть человек. Кроме того, зарегистрировано одно происшествие на воде: здесь специалисты прибыли на место, когда один человек уже погиб, — перечислили в экстренном ведомстве.

Всего на вызовы выезжали 376 человек и 94 единицы техники.

Напомним, 21 июля в Милютинском районе из-за падения обломков БПЛА загорелся лес. На следующий день аналогичная причина привела к пожару на поле с пшеницей в Кагальницком районе.

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