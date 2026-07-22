Пострадавшего в горах Памира россиянина вывезут только через два дня

В настоящее время пострадавший и четверо его спутников находятся в безопасности. Они размещены на туристической базе поляны Москвина на высоте 4 200−4 300 метров над уровнем моря. По данным спасателей, состояние здоровья Байера оценивается как стабильное, он круглосуточно находится под наблюдением.