Пострадавшего в горах Памира россиянина вывезут только через два дня

Эвакуация пострадавшего в горах Памира россиянина Игоря Байера и четырех членов его группы назначена на 24 июля 2026 года. Комитет по чрезвычайным ситуациям Таджикистана подтвердил планы по спасению группы.
Инцидент произошел еще 18 июля при спуске с перевала Турамис-1. 22-летний турист из России оступился и упал, в результате чего заработал серьезные травмы головы и ног. Сигнал о происшествии поступил от координатора группы Сергея Наседкина.
В настоящее время пострадавший и четверо его спутников находятся в безопасности. Они размещены на туристической базе поляны Москвина на высоте 4 200−4 300 метров над уровнем моря. По данным спасателей, состояние здоровья Байера оценивается как стабильное, он круглосуточно находится под наблюдением.
Из-за сложного рельефа местности и большой высоты эвакуация наземным транспортом невозможна. Профильные ведомства провели всю необходимую координацию, и уже 24 июля за туристами прибудет специальный вертолет.
Сайт KP.RU рассказывал, что группа из туристического клуба «Вестра» из пяти человек начала восхождение 8 июля 2026 года. Координатор клуба ежедневно сообщал о состоянии похода и погоде в онлайн-чате.