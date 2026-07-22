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СК РФ возбудил дело о теракте после атаки БПЛА на Краснодар и Невинномысск

Следственный комитет РФ официально возбудил уголовное дело по факту массированной атаки беспилотников на Краснодар и Невинномысск. Ведомство квалифицировало действия вооруженных формирований Украины как террористический акт (ст. 205 УК РФ).

Источник: Life.ru

По данным СК, удары были направлены на объекты гражданской логистической инфраструктуры. Официальный представитель ведомства Светлана Петренко подтвердила, что в результате атак есть пострадавшие среди мирного населения.

На данный момент на местах происшествий в обоих регионах работают следственные группы. Специалисты проводят комплекс мероприятий по сбору доказательной базы, фиксации повреждений и установлению всех обстоятельств случившегося.

Напомним, в результате налёта беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины на окраине Невинномысска произошло возгорание складского объекта. За медицинской помощью обратились пять человек. На данный момент логистический центр в Невинномысске эвакуирован в соответствии с требованиями безопасности. Также ВСУ атаковали Кубань, погиб один человек.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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