СК РФ возбудил дело о теракте после атаки БПЛА на Краснодар и Невинномысск

По данным СК, удары были направлены на объекты гражданской логистической инфраструктуры. Официальный представитель ведомства Светлана Петренко подтвердила, что в результате атак есть пострадавшие среди мирного населения.
На данный момент на местах происшествий в обоих регионах работают следственные группы. Специалисты проводят комплекс мероприятий по сбору доказательной базы, фиксации повреждений и установлению всех обстоятельств случившегося.
Напомним, в результате налёта беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины на окраине Невинномысска произошло возгорание складского объекта. За медицинской помощью обратились пять человек. На данный момент логистический центр в Невинномысске эвакуирован в соответствии с требованиями безопасности. Также ВСУ атаковали Кубань, погиб один человек.
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