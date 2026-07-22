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До 10 выросло число раненых при атаке БПЛА на склад Wildberries в Краснодаре

Число пострадавших при ударе беспилотников по логистическому складу Wildberries в Краснодаре увеличилось до 10 человек. Об этом сообщил глава города Евгений Наумов в Telegram. Ранее сообщалось о троих пострадавших.

Число пострадавших при ударе беспилотников по логистическому складу Wildberries в Краснодаре увеличилось до 10 человек. Об этом сообщил глава города Евгений Наумов в Telegram. Ранее сообщалось о троих пострадавших.

Четырех пострадавших госпитализировали в медучреждения Краснодара, сообщил господин Наумов. Еще шестерым помощь оказали на месте.

Пожарные службы продолжают тушение пожара на складе. В операции задействовали 105 спасателей и около 40 единиц техники. Для тушения также привлекут вертолет, сообщил глава Краснодара.

В ночь на 22 июля склады Wildberries в Краснодаре и Невинномысске атаковали беспилотники. На объектах начался пожар. Работу складов приостановили. В Армавире Краснодарского края погиб один сотрудник склада. В Невинномысске, по последним данным, ранения получили пять человек.

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