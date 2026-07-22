Автобус с пассажирами перевернулся по пути к морю в Турции: Десятки человек пострадали

На место происшествия оперативно прибыли бригады скорой помощи. Всех пострадавших доставили в ближайшие медицинские учреждения. По последним данным, ранения получили не менее 31 человека. Были ли среди них иностранные граждане, пока не сообщается. Причины и все обстоятельства аварии устанавливаются.