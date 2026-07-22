Во Владивостоке назвали причину отключения света у 88 тысяч человек

Аварийное отключение произошло около 12:42 по местному времени. Без света остались 522 многоквартирных и 215 частных домов, в которых проживают примерно 88 тысяч человек. Изначально в ДРСК сообщили, что авария связана с отключением двух линий электропередачи. На место сразу направили аварийную бригаду, а потребителей начали переводить на резервные схемы электроснабжения.