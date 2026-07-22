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Число пострадавших при атаке дронов на склад Wildberries в Краснодаре выросло

Число пострадавших в результате атаки беспилотных летательных аппаратов на логистический склад Wildberries в Краснодаре возросло до десяти человек. Информацию об этом в своем Telegram-канале опубликовал мэр города Евгений Наумов. Ранее сообщалось о трех пострадавших.

Источник: РИА "Новости"

Как уточнил Наумов, четверо пострадавших были доставлены в больницы Краснодара. Еще шестерым гражданам медицинская помощь была оказана на месте происшествия.

Тушение возгорания на складском объекте продолжается силами пожарных служб. Глава Краснодара проинформировал, что к ликвидации пожара привлечены 105 спасателей и порядка 40 единиц техники. Кроме того, для этих целей планируется задействовать вертолет.

В ночь на 22 июля складские помещения Wildberries в Краснодаре и Невинномысске подверглись атаке беспилотников, что привело к возникновению пожаров. Деятельность складов была приостановлена. В Армавире (Краснодарский край) погиб один работник склада. Согласно последним данным, в Невинномысске ранения получили пять человек.

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