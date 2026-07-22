Минобороны: за ночь над Россией сбили 242 беспилотника

Сегодня ночью БПЛА ударили по складам Wildberries в Невинномысске (Ставропольский край) и Краснодаре. В Невинномысске пострадали пять человек. В зоне пожара на складе ввели режим ЧС. При атаке на складах в Краснодаре пострадали 10 человек. Для тушения пожара привлекут вертолет. Также один человек погиб в Армавире, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.