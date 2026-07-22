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Минобороны: за ночь над Россией сбили 242 беспилотника

С 20:00 мск 21 июля до 08:00 мск 22 июля российские силы ПВО сбили 242 беспилотника над регионами страны. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

С 20:00 мск 21 июля до 08:00 мск 22 июля российские силы ПВО сбили 242 беспилотника над регионами страны. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

По данным ведомства, дроны уничтожили над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Ставропольским краем, Крымом, Азовским и Черным морями.

Сегодня ночью БПЛА ударили по складам Wildberries в Невинномысске (Ставропольский край) и Краснодаре. В Невинномысске пострадали пять человек. В зоне пожара на складе ввели режим ЧС. При атаке на складах в Краснодаре пострадали 10 человек. Для тушения пожара привлекут вертолет. Также один человек погиб в Армавире, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Над Ростовской областью уничтожили более 20 БПЛА, писал глава региона Юрий Слюсарь. По данным оперштаба Белгородской области, ВСУ атаковали регион более чем 190 беспилотниками.

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