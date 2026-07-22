Грузовик врезался в автобус с 50 пассажирами на трассе под Новосибирском

По предварительным данным, 23-летний водитель грузовика «Хино ФС» не выбрал безопасный интервал и столкнулся с рейсовым автобусом, остановившимся для посадки пассажиров. В момент аварии в салоне находились около 50 человек, четверо из них с ушибами доставлены в больницу.