Грузовик врезался в автобус с 50 пассажирами на трассе под Новосибирском

В Кемеровском муниципальном округе полицейские устанавливают обстоятельства ДТП с участием пассажирского автобуса и грузового автомобиля. Об этом сообщила полиция Кузбасса.
Авария произошла 21 июля 2026 года около 20:00 на 320-м километре автодороги «Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий — Кемерово — Юрга» в селе Березово.
По предварительным данным, 23-летний водитель грузовика «Хино ФС» не выбрал безопасный интервал и столкнулся с рейсовым автобусом, остановившимся для посадки пассажиров. В момент аварии в салоне находились около 50 человек, четверо из них с ушибами доставлены в больницу.
«Сотрудники Госавтоинспекции ОМВД России по Кемеровскому муниципальному округу вынесли определение о возбуждении в отношении водителя грузовика дела об административном правонарушении, предусмотренном ст. 12.24 КоАП РФ “Нарушение Правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего”», — сообщили в ведомстве.
В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия, проводится проверка. На месте работали сотрудники госавтоинспекции и экстренные службы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.