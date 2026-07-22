Обычная экзема привела к остановке сердца: россиянка борется за жизнь в Сингапуре после редкого осложнения

Завершившая учёбу в Сингапуре 20-летняя студентка из Приморья оказалась в реанимации местной клиники в критическом состоянии. Вместо долгожданного возвращения домой девушка столкнулась с опасным диагнозом — инфекционным эндокардитом, вызванным золотистым стафилококком. Об этом сообщает Shot.
Бактерия проникла в кровоток через микротрещины на коже из-за легкой экземы. Инфекция поразила клапаны сердца, вызвав абсцесс и множественные микроинфаркты мозга. За время борьбы за жизнь сердце россиянки несколько раз останавливалось, но медикам удавалось запускать его вновь.
Сейчас девушка находится в сознании, однако ей срочно требуется сложнейшая кардиохирургическая операция. Стоимость лечения оценивается примерно в 10 млн рублей, и семья пострадавшей уже открыла сбор средств в её поддержку.
Золотистый стафилококк, живущий на коже и слизистых у каждого третьего, обычно не проявляется, но может вызывать гнойники, воспаления, ангины и синуситы. При попадании в кровь он способен привести к заражению крови, эндокардиту, поражению внутренних органов, инсультам и инфарктам. Сайт KP.RU подробно рассказывал о таком «соседе», способном вызвать серьезные заболевания.