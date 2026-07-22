Обычная экзема привела к остановке сердца: россиянка борется за жизнь в Сингапуре после редкого осложнения

Золотистый стафилококк, живущий на коже и слизистых у каждого третьего, обычно не проявляется, но может вызывать гнойники, воспаления, ангины и синуситы. При попадании в кровь он способен привести к заражению крови, эндокардиту, поражению внутренних органов, инсультам и инфарктам. Сайт KP.RU подробно рассказывал о таком «соседе», способном вызвать серьезные заболевания.