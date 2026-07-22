В Иркутской области пьяный водитель врезался в столб, пострадали пять человек

По предварительным данным, водитель автомобиля Lada Granta не справился с управлением, съехал с дороги, протаранил дорожное ограждение и врезался в опору линии электропередачи.
В результате аварии травмы получили водитель и четыре пассажира в возрасте от 20 до 26 лет. Всех пострадавших доставили в медицинское учреждение.
Освидетельствование показало, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. По данным Госавтоинспекции, содержание алкоголя в его организме превысило допустимую норму в два раза.
В настоящее время по факту ДТП проводится проверка. По её итогам будет принято процессуальное решение.
Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.