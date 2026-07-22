Полиция вернула фермеру украденный культиватор под Волгоградом

При обыске по месту жительства злоумышленника культиватор с прицепом нашли и изъяли, а затем вернули владельцу. Теперь подозреваемому грозит уголовная ответственность — возбуждено дело по части 2 статьи 158 УК РФ — «Кража». Пока он находится под подпиской о невыезде, сообщают в ГУ МВД по Волгоградской области.