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Полиция вернула фермеру украденный культиватор под Волгоградом

Кражу раскрыла полиция в Михайловке — культиватор похитили у фермера.

В Михайловке полицейские задержали 40-летнего жителя Еланского района, который украл у 64-летнего местного фермера культиватор «Хутер» с прицепом «Каскад». Ущерб составил 70 тысяч рублей.

Мужчина обратился в полицию, когда обнаружил пропажу. Сотрудники уголовного розыска быстро вышли на след похитителя. Задержанный признался в содеянном и пояснил, что хотел использовать чужую технику для своих нужд.

При обыске по месту жительства злоумышленника культиватор с прицепом нашли и изъяли, а затем вернули владельцу. Теперь подозреваемому грозит уголовная ответственность — возбуждено дело по части 2 статьи 158 УК РФ — «Кража». Пока он находится под подпиской о невыезде, сообщают в ГУ МВД по Волгоградской области.

Ранее волгоградец-подросток попал под уголовное дело за кражу трех велосипедов.