РЕН ТВ: Близкого друга рэпера Macan задержали за похищение и вымогательство

По данным телеканала, Александр И. является близким другом Macan и записан в мессенджерах как «Брат Макана» и «Саня Друг Макана». Отмечается, что ранее у него проходили обыски по делу о вымогательстве: в апреле правоохранители изъяли у него поддельные удостоверения с символикой МВД.