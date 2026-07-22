РЕН ТВ: Близкого друга рэпера Macan задержали за похищение и вымогательство

Близкого друга рэпера Андрея Косолапова (Macan) задержали по делу о похищении человека и вымогательстве у студента. Об этом в среду, 22 июля, сообщил телеканал РЕН ТВ.
Утверждается, что 11 июня подозреваемые, представившись сотрудниками силовых структур, подбросили студенту РУДН наркотики, после чего удерживали его в автомобиле около четырех часов. Потерпевший опознал Александра И. и Джамбулата О.
По данным телеканала, Александр И. является близким другом Macan и записан в мессенджерах как «Брат Макана» и «Саня Друг Макана». Отмечается, что ранее у него проходили обыски по делу о вымогательстве: в апреле правоохранители изъяли у него поддельные удостоверения с символикой МВД.
Ранее по этому уголовному делу были арестованы предполагаемые организаторы — Заур К. и Николай Б. Следствие считает, что они выдавали себя за оперативников и требовали от 18-летнего студента два миллиона рублей, угрожая привлечением к уголовной ответственности.
Получив 80 тысяч рублей в криптовалюте, подозреваемые отпустили молодого человека, пригрозив ему убийством в случае обращения в правоохранительные органы, передает телеканал.
До этого студент одного из столичных университетов по заданию телефонных мошенников забрал у 65-летней женщины 1,3 миллиона рублей. Его задержали и возбудили уголовное дело.