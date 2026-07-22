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Возбуждено уголовное дело после атак на логистические центры маркетплейса

После атак беспилотников на логистические центры в Краснодаре и Невинномысске возбуждено уголовное дело о террористическом акте.

После атак беспилотников на логистические центры в Краснодаре и Невинномысске возбуждено уголовное дело о террористическом акте. Об этом сообщили в СК РФ.

По данным следствия, 22 июля вооружённые формирования Украины нанесли удары по логистическим объектам. Среди мирных граждан есть пострадавшие, их точное количество уточняется.

Ранее сообщалось, что в двух городах суммарно ранены восемь человек.

Напомним, 18 июля атакам уже подверглись логистические комплексы маркетплейса в Котовске Тамбовской области и подмосковной Электростали.

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