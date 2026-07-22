В Армавире после удара беспилотников загорелась нефтебаза

В северном промышленном районе Армавира вспыхнул пожар на территории топливного хранилища. Причиной возгорания стал удар беспилотных летательных аппаратов, и, по оценке местных властей, этот налёт стал одним из самых мощных за последний период.
Согласно предварительным сводкам, в воздушной атаке было задействовано не менее 16 дронов. Огонь успел охватить около 800 квадратных метров площади объекта.
Экстренные службы выехали на место сразу после поступления сигнала о ЧП. В ликвидации огня задействовано 9 машин спецтехники и свыше 40 сотрудников МЧС. Сейчас основные усилия направлены на локализацию горения, чтобы не допустить переброски пламени на соседние резервуары и строения.
Городские власти призвали жителей сохранять хладнокровие и неукоснительно следовать правилам безопасности. Одновременно с этим они напомнили о действующем запрете на съёмку последствий удара и размещение таких фото или видео в соцсетях — за подобные действия предусмотрена административная либо уголовная ответственность.
На данный момент работы по полному подавлению пожара ещё не завершены. Оперативные группы продолжают отслеживать динамику ситуации и уточнять детали о масштабах разрушений на объекте.
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