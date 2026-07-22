«Брат Макана» оказался в центре скандала: друга рэпера задержали за похищение человека

Близкий друг рэпера Macan (настоящее имя — Андрей Косолапов) задержан по подозрению в похищении и вымогательстве у студента Российского университета дружбы народов (РУДН). Об этом сообщил источник РЕН ТВ.
По версии следствия, 11 июня двое мужчин, представившись сотрудниками правоохранительных органов, подбросили 18-летнему учащемуся наркотики, после чего силой удерживали его в автомобиле около четырех часов. Злоумышленники требовали от студента 2 миллиона рублей за освобождение, угрожая уголовным преследованием. В итоге они получили 80 тысяч рублей в криптовалюте и отпустили жертву, пригрозив расправой в случае обращения в полицию.
Потерпевший опознал нападавших — ими оказались Александр И. и Джамбулат О. Последний, как выяснилось, является близким другом рэпера MACAN. В мессенджерах он значится как «Брат Макана» и «Саня Друг Макана».
В конце ноября рэпер Macan прибыл на военную службу по призыву. Недавно исполнитель показал видео своего прыжка с парашютом.