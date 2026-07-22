Лжеюрист в Хабаровске отправился в колонию за обман клиентов

В Хабаровске за мошенничество осужден лжеюрист, который обманул клиента, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
С мая 2024 по май 2025 года 39-летний уроженец Комсомольска-на-Амуре отбывал наказание в исправительном центре. Там он сообщал, что оказывает юридические услуги. К нему обратился один из осужденных с просьбой снять арест с автомобиля. «Юрист» пообещал это сделать после освобождения.
Они встретились в Хабаровске, и «юрист» взял с клиента 140 тысяч рублей, которые потратил. Юридического образования он не имеет и ранее судим за убийство, разбой и грабеж. В момент мошенничества он работал сотрудником торгового зала в продуктовом магазине. Потерпевший обратился в полицию, и «юриста» задержали. Он частично компенсировал ущерб.
— Суд признал его виновным в мошенничестве (ч.2 ст. 159 УК РФ) и приговорил к 3 годам лишения свободы в колонии строгого режима, — сообщили в пресс-службе УМВД по Хабаровскому краю.
Напомним, житель Хабаровского края «спас» для мошенников 2,6 млн рублей.