Лжеюрист в Хабаровске отправился в колонию за обман клиентов

Они встретились в Хабаровске, и «юрист» взял с клиента 140 тысяч рублей, которые потратил. Юридического образования он не имеет и ранее судим за убийство, разбой и грабеж. В момент мошенничества он работал сотрудником торгового зала в продуктовом магазине. Потерпевший обратился в полицию, и «юриста» задержали. Он частично компенсировал ущерб.