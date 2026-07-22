В Перми вынесли обвинение шеф-повару, отравившему более 90 выпускников

В июне 2025 года один из банкетных залов Перми и площадка для проведения выездных мероприятий в Пермском округе провели торжественные выпускные нескольких образовательных учреждений. Питание и выездное обслуживание выпускников и других гостей занималась точка общепита, где в должности шеф-повара работала обвиняемая. В силу должностных обязанностей она несла ответственность за соблюдение санитарных норм и технологического процесса приготовления пищи.