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Велосипедистка погибла в ДТП под Солигорском рано утром в среду

МИНСК, 22 июл — Sputnik. Смертельное ДТП произошло рано утром в среду в Солигорском районе — погибла велосипедистка, на которую наехал водитель, у которого никогда не было прав на управление автомобилем, сообщили в УГАИ Минской области.

Источник: Telegram / Милиция Минщины

ДТП произошло в 6:36 22 июля на автодороге «Радково-Солигорск» Солигорского района.

«Предварительно установлено, что 29-летний водитель, не имеющий водительского удостоверения, управляя автомобилем Renault, совершил наезд на 58-летнюю женщину, которая на велосипеде пересекала проезжую часть», — сообщили в УГАИ Минской области.

Там отметили, что женщина на велосипеде двигалась по линии перекрестка справа налево по ходу движения транспортного средства, вне пешеходного перехода, находящегося в зоне видимости.

В результате дорожно-транспортного происшествия женщина от полученных телесных повреждений скончалась на месте происшествия, уточнили в ГАИ. Там также отметили, что водитель, который совершил наезд на велосипедистку, вообще никогда не получал права на управление автомобилем.

По данному факту проводится проверка.