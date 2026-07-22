Велосипедистка погибла в ДТП под Солигорском рано утром в среду

ДТП произошло в 6:36 22 июля на автодороге «Радково-Солигорск» Солигорского района.
«Предварительно установлено, что 29-летний водитель, не имеющий водительского удостоверения, управляя автомобилем Renault, совершил наезд на 58-летнюю женщину, которая на велосипеде пересекала проезжую часть», — сообщили в УГАИ Минской области.
Там отметили, что женщина на велосипеде двигалась по линии перекрестка справа налево по ходу движения транспортного средства, вне пешеходного перехода, находящегося в зоне видимости.
В результате дорожно-транспортного происшествия женщина от полученных телесных повреждений скончалась на месте происшествия, уточнили в ГАИ. Там также отметили, что водитель, который совершил наезд на велосипедистку, вообще никогда не получал права на управление автомобилем.
По данному факту проводится проверка.