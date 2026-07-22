Режим повышенной готовности объявили в Тюменском округе

Подтопления зафиксированы сразу в нескольких населённых пунктах округа. Власти объяснили, что почва перенасыщена влагой на сто процентов, а дополнительный приток воды идёт с соседних регионов. Под особый контроль взяты посёлки и сёла в поймах рек.