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Режим повышенной готовности объявили в Тюменском округе

В Тюменском муниципальном округе ввели режим повышенной готовности из-за локальных подтоплений.

В Тюменском муниципальном округе ввели режим повышенной готовности из-за локальных подтоплений. Причиной стали затяжные дожди и подъём уровня воды. Об этом сообщили в информационном центре правительства региона.

Подтопления зафиксированы сразу в нескольких населённых пунктах округа. Власти объяснили, что почва перенасыщена влагой на сто процентов, а дополнительный приток воды идёт с соседних регионов. Под особый контроль взяты посёлки и сёла в поймах рек.

В инфоцентре подчеркнули, что гидрологическая обстановка находится на постоянном контроле профильных служб. Все силы и средства приведены в высокую степень готовности.

Оснований для введения режима в масштабе всей области, по данным властей, пока нет.

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