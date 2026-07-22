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Россиянина задержали за призывы к расправе над сотрудниками РКН

В Забайкалье сотрудники регионального управления ФСБ задержали 36-летнего жителя Читы. Поводом стали его высказывания в мессенджере, которые квалифицированы как публичные призывы к экстремистским действиям.

В Забайкалье сотрудники регионального управления ФСБ задержали 36-летнего жителя Читы. Поводом стали его высказывания в мессенджере, которые квалифицированы как публичные призывы к экстремистским действиям.

По данным ведомства, мужчина действовал из личной неприязни к государственной политике по ограничению доступа к интернет-сайтам, где размещаются террористические и экстремистские материалы. Через мессенджеры он призывал к организации бунта и физическому устранению работников Роскомнадзора.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 280 Уголовного кодекса РФ — за призывы к экстремизму, совершённые в интернете. Следствие ведёт отдел УФСБ по региону.

В доме подозреваемого прошёл обыск. На допросе мужчина полностью признал свою вину и дал развёрнутые показания по существу обвинения.

В РФ запущен механизм предиктивных ударов по киберпреступникам.

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