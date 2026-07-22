Ночная зарядка пауэрбанка едва не убила москвичку в её квартире

В одном из небоскрёбов Москва-Сити загорелся пауэрбанк, который девушка оставила включённым на зарядку на всю ночь. О случившемся москвичка рассказала изданию Baza.
Перед сном она подключила устройство к зарядке по своей обычной привычке. В какой-то момент в тишине раздался подозрительный шипящий звук, который почти мгновенно сменился яркой вспышкой. Пауэрбанк воспламенился, и огонь быстро перебросился на плед, одеяло и затем на спину хозяйки.
В итоге москвичка получила термический ожог спины. Она призналась, что испытала сильный испуг, однако сумела потушить пламя собственными силами ещё до прибытия пожарных подразделений.
Позже эксперты обратили внимание, что в высотных зданиях, таких как башни Москва-Сити, оперативно сдерживать распространение огня внутри жилых помещений значительно сложнее из-за конструктивных особенностей и большой этажности.
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