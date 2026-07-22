Ночная зарядка пауэрбанка едва не убила москвичку в её квартире

Перед сном она подключила устройство к зарядке по своей обычной привычке. В какой-то момент в тишине раздался подозрительный шипящий звук, который почти мгновенно сменился яркой вспышкой. Пауэрбанк воспламенился, и огонь быстро перебросился на плед, одеяло и затем на спину хозяйки.