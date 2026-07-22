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В Севастополе задержали малолетних воров-серийников

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл — РИА Новости Крым. В Севастополе сотрудники уголовного розыска задержали двоих школьников, их подозревают в нескольких кражах наличных и товаров из магазинов. Об этом сообщили в полиции города.

Источник: РИА "Новости"

По информации МВД, подростки 13 и 14 лет проникали в местные магазины и похищали выручку и товары.

«Младший из них, имея опыт в кражах, предложил своему товарищу залезть в какой-нибудь магазин и похитить из него выручку, на что тот согласился. Выбор пал на павильон с морепродуктами, в который школьники проникли, повредив окно», — рассказали в МВД.

Из кассы детям удалось похитить пять тысяч рублей и камеру видеонаблюдения.

Безнаказанность стала мотивацией к следующему преступлению. На этот раз подростки проникли в табачный магазин, похитив шесть тысяч рублей и товар на 30 тысяч.

13-летнего школьника поставили на профилактический учет, а родителям выписали админпротокол за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних. В отношении 14-летнего парня следственным отделом возбуждены уголовные дела.

Ранее подростки украли более 300 тысяч рублей со счета бойца СВО из Севастополя.

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