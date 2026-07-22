В Севастополе задержали малолетних воров-серийников

По информации МВД, подростки 13 и 14 лет проникали в местные магазины и похищали выручку и товары.
«Младший из них, имея опыт в кражах, предложил своему товарищу залезть в какой-нибудь магазин и похитить из него выручку, на что тот согласился. Выбор пал на павильон с морепродуктами, в который школьники проникли, повредив окно», — рассказали в МВД.
Из кассы детям удалось похитить пять тысяч рублей и камеру видеонаблюдения.
Безнаказанность стала мотивацией к следующему преступлению. На этот раз подростки проникли в табачный магазин, похитив шесть тысяч рублей и товар на 30 тысяч.
13-летнего школьника поставили на профилактический учет, а родителям выписали админпротокол за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних. В отношении 14-летнего парня следственным отделом возбуждены уголовные дела.
Ранее подростки украли более 300 тысяч рублей со счета бойца СВО из Севастополя.