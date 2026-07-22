В Севастополе задержали малолетних воров-серийников

«Младший из них, имея опыт в кражах, предложил своему товарищу залезть в какой-нибудь магазин и похитить из него выручку, на что тот согласился. Выбор пал на павильон с морепродуктами, в который школьники проникли, повредив окно», — рассказали в МВД.