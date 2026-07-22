Восьмилетняя россиянка застряла языком в электрическом триммере для ногтей

Восьмилетняя девочка из Приморского округа Архангельской области угодила языком в электрический триммер для маникюра. Ее пришлось вызволять спасателям, рассказали в Службе Спасения имени Поливаного.
Девочка играла с триммером в деревне Малая Корзиха. В какой-то момент язык попал внутрь прибора и намертво там застрял. Родители не смогли помочь своими силами и вызвали спасателей.
Прибывшие сотрудники аккуратно повернули вал устройства. Язык удалось освободить без травм. Госпитализация девочке не потребовалась.
Чтобы отвлечь маленькую пациентку от пережитого, спасатели вручили ей игрушечного зайца.
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