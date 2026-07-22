Силовики провели обыски в квартире прозападного юриста Мельниченко, он задержан

Напомним, что это далеко не первая встреча Мельниченко с волгоградскими силовиками. В 2022 году юрист был уволен с преподавательской должности в ВолГУ после поста в соцсетях. Тогда причиной громкого скандала стала его антироссийская риторика в Интернете — ученый размещал в ВК посты по теме специальной военной операции по защите граждан Луганской и Донецкой народных республик, которые суд затем признал недостоверными и назначил Мельниченко штраф в размере 30 тысяч рублей. Именно их сегодня волгоградский мировой суд трактовал как угрозу общественного порядка и общественной безопасности. Сам Мельниченко своей вины в ходе заседания не признал. При этом он не смог пояснить, размещал ли он на своей странице видеоматериалы, указанные в протоколе об административном правонарушении.