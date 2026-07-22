Теракт против сотрудника ОПК предотвратили в Петербурге

Теракт против сотрудника оборонно-промышленного комплекса предотвратили в Санкт-Петербурге. Об этом в среду, 22 июля, сообщили в Центре общественных связей ФСБ РФ.
Новость дополняется.
Теракт против сотрудника оборонно-промышленного комплекса предотвратили в Санкт-Петербурге. Об этом в среду, 22 июля, сообщили в Центре общественных связей ФСБ РФ.
Теракт против сотрудника оборонно-промышленного комплекса предотвратили в Санкт-Петербурге. Об этом в среду, 22 июля, сообщили в Центре общественных связей ФСБ РФ.
Новость дополняется.