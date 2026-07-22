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Теракт против сотрудника ОПК предотвратили в Петербурге

Теракт против сотрудника оборонно-промышленного комплекса предотвратили в Санкт-Петербурге. Об этом в среду, 22 июля, сообщили в Центре общественных связей ФСБ РФ.

Теракт против сотрудника оборонно-промышленного комплекса предотвратили в Санкт-Петербурге. Об этом в среду, 22 июля, сообщили в Центре общественных связей ФСБ РФ.

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