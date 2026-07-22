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Новый удар по Крыму: южное побережье осталось без света

В Крыму снова зафиксированы перебои с электричеством в южной части полуострова. По информации компании «Крымэнерго», причиной стали удары беспилотных летательных аппаратов со стороны ВСУ.

В Крыму снова зафиксированы перебои с электричеством в южной части полуострова. По информации компании «Крымэнерго», причиной стали удары беспилотных летательных аппаратов со стороны ВСУ.

Энергообъекты в Южном энергорайоне в очередной раз попали под воздушную атаку. В результате ряд посёлков и городов на южном побережье временно отключены от сети.

Сложная ситуация с подачей ресурса сохраняется также на северо-западных и восточных территориях Крыма. Там энергоснабжение остаётся нестабильным, и графики отключений корректируются в зависимости от текущей обстановки в каждом из районов.

В республике введены лимиты на потребление электричества. Отключения проводятся в оперативном режиме без фиксированного расписания. Энергетики задействуют все имеющиеся резервы и ремонтные бригады, чтобы как можно быстрее нормализовать подачу тока на полуострове.

Кравцов и Аксёнов обсудили подготовку крымских школ к новому учебному году.

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