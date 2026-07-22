Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ФСБ: в Петербурге собирались взорвать машину сотрудника оборонного предприятия

В Санкт-Петербурге оперативники задержали гражданина РФ, который следил за сотрудниками оборонно-промышленного комплекса и готовил против них теракт. Об этом заявили в Центре общественных связей ФСБ.

В Санкт-Петербурге оперативники задержали гражданина РФ, который следил за сотрудниками оборонно-промышленного комплекса и готовил против них теракт. Об этом заявили в Центре общественных связей ФСБ.

По версии спецслужбы, мужчина переписывался «с представителем украинской стороны» в Telegram и по заданию последнего собирал и передавал представителю иностранной спецслужбы картографические и геодезические данные. Также, по данным ФСБ, агент получил задание забрать из тайника бомбу и заложить ее «под автомобиль одного из сотрудников регионального предприятия ОПК».

На допросе 21-летний задержанный признал вину и заявил, что пошел на преступление «инициативно за денежное вознаграждение, полученное на криптокошелек».