ФСБ: в Петербурге собирались взорвать машину сотрудника оборонного предприятия

По версии спецслужбы, мужчина переписывался «с представителем украинской стороны» в Telegram и по заданию последнего собирал и передавал представителю иностранной спецслужбы картографические и геодезические данные. Также, по данным ФСБ, агент получил задание забрать из тайника бомбу и заложить ее «под автомобиль одного из сотрудников регионального предприятия ОПК».