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Около 400 таксистов-нелегалов оштрафовали в аэропортах столичного региона

Около аэропортов, расположенных на территории Московской области, оштрафовали не менее 400 таксистов за предложение своих услуг вне специально отведенных для этого зон. Об этом в среду, 22 июля, рассказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Около аэропортов, расположенных на территории Московской области, оштрафовали не менее 400 таксистов за предложение своих услуг вне специально отведенных для этого зон. Об этом в среду, 22 июля, рассказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

По словам депутата, еще в августе прошлого года в регионе вступили в силу новые порядки реализации положений КоАП Московской области, в рамках которых за предложение услуг такси в аэропортах Домодедово, Шереметьево и Жуковский вне специально отведенных для этого мест установлена ответственность.

— Положения закона направлены на то, чтобы пассажиры не сталкивались с нелегальными перевозчиками и навязчивыми «зазывалами». Ведь такие водители зачастую не проходят предрейсовые медицинские осмотры, а проверка технического состояния их транспортных средств не проводится надлежащим образом, — отметил он.

Так, водителям, нарушающим закон, грозит штраф в размере 5 тысяч рублей для граждан, 20 тысяч рублей для должностных лиц и 50 тысяч рублей для юридических лиц, передает ТАСС.

До этого стало известно, что за первый квартал 2026 года количество аварий по вине пользователей каршеринга снизилось на 12 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2025-го. При этом в период с января по март число аварий со столкновением двух и более машин сократилось на семь процентов.