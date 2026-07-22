Около 400 таксистов-нелегалов оштрафовали в аэропортах столичного региона

Около аэропортов, расположенных на территории Московской области, оштрафовали не менее 400 таксистов за предложение своих услуг вне специально отведенных для этого зон. Об этом в среду, 22 июля, рассказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.
По словам депутата, еще в августе прошлого года в регионе вступили в силу новые порядки реализации положений КоАП Московской области, в рамках которых за предложение услуг такси в аэропортах Домодедово, Шереметьево и Жуковский вне специально отведенных для этого мест установлена ответственность.
— Положения закона направлены на то, чтобы пассажиры не сталкивались с нелегальными перевозчиками и навязчивыми «зазывалами». Ведь такие водители зачастую не проходят предрейсовые медицинские осмотры, а проверка технического состояния их транспортных средств не проводится надлежащим образом, — отметил он.
Так, водителям, нарушающим закон, грозит штраф в размере 5 тысяч рублей для граждан, 20 тысяч рублей для должностных лиц и 50 тысяч рублей для юридических лиц, передает ТАСС.
До этого стало известно, что за первый квартал 2026 года количество аварий по вине пользователей каршеринга снизилось на 12 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2025-го. При этом в период с января по март число аварий со столкновением двух и более машин сократилось на семь процентов.