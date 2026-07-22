На входе в метро Петербурга задержали агента Украины с бомбой

«При проведении досмотровых мероприятий при входе в Петербургский метрополитен у фигуранта обнаружено и изъято закамуфлированное под GPS-трекер СВУ, вследствие чего он был незамедлительно задержан сотрудниками полиции», — говорится в сообщении от ведомства.
По заданию куратора он изъял из тайника самодельное взрывное устройство для минирования автомобиля сотрудника регионального предприятия ОПК.
Ранее KP.RU сообщил, что сотрудники ФСБ задержали жителя Читы. Он призывал совершать убийства сотрудников Роскомнадзора.
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