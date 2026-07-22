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Спасенный из воды российский подросток умер в больнице

В Чувашии на реке Сура утонул 17-летний подросток.

В Чувашии на реке Сура утонул 17-летний подросток. Трагедия произошла в Шумерле — очевидцы вытащили юношу из воды и вызвали скорую помощь.

Медики на месте провели реанимационные мероприятия, подключили подростка к аппарату ИВЛ, к месту выехали специалисты Республиканской детской клинической больницы. Однако, несмотря на усилия врачей, спасти его не удалось. Подростка доставили в реанимацию Шумерлинского межрайонного медцентра в крайне тяжелом состоянии, где он скончался.

С начала купального сезона в Чувашии утонули уже четверо несовершеннолетних. Еще двоих детей медикам удалось спасти. Спасатели призывают родителей усилить контроль за детьми у водоемов.

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