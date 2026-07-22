Спасенный из воды российский подросток умер в больнице

Медики на месте провели реанимационные мероприятия, подключили подростка к аппарату ИВЛ, к месту выехали специалисты Республиканской детской клинической больницы. Однако, несмотря на усилия врачей, спасти его не удалось. Подростка доставили в реанимацию Шумерлинского межрайонного медцентра в крайне тяжелом состоянии, где он скончался.