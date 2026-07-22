Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новосибирске спасатели через окно пришли на помощь пенсионерке

Женщина не могла открыть дверь квартиры и нуждалась в срочной медицинской помощи.

Источник: стоп-кадр видео МАСС

В Новосибирске спасатели муниципальной аварийно-спасательной службы помогли медикам попасть к пожилой женщине, которой стало плохо. Инцидент произошел на улице Героев Революции. Об этом сообщает МАСС Новосибирска.

По информации МАСС, помощь потребовалась 70-летней женщине. Самостоятельно открыть дверь квартиры она не могла.

Прибывшие на место спасатели оценили ситуацию и решили отказаться от вскрытия входной двери, поскольку это заняло бы слишком много времени. Вместо этого они обеспечили доступ в квартиру через открытое окно с использованием альпинистского снаряжения.

После того как спасатели попали в квартиру, женщину передали бригаде скорой медицинской помощи.