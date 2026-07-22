В Новосибирске спасатели через окно пришли на помощь пенсионерке

В Новосибирске спасатели муниципальной аварийно-спасательной службы помогли медикам попасть к пожилой женщине, которой стало плохо. Инцидент произошел на улице Героев Революции. Об этом сообщает МАСС Новосибирска.
По информации МАСС, помощь потребовалась 70-летней женщине. Самостоятельно открыть дверь квартиры она не могла.
Прибывшие на место спасатели оценили ситуацию и решили отказаться от вскрытия входной двери, поскольку это заняло бы слишком много времени. Вместо этого они обеспечили доступ в квартиру через открытое окно с использованием альпинистского снаряжения.
После того как спасатели попали в квартиру, женщину передали бригаде скорой медицинской помощи.