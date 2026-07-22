Пенсионер из Ленинградской области погиб на воронежской дороге

Примерно в 23:20 «Фольксваген Пассат», за рулем которого находился 74-летний житель Ленинградской области, выехал на встречку, где столкнулся с «КамАЗом» в сцепке с полуприцепом-фургоном «Сориберика» под управлением 43-летнего жителя республики Калмыкия. В результате аварии водитель иномарки скончался на месте ДТП от полученных травм до приезда «скорой».