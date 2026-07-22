За «криптовалюту» против своих: ФСБ задержала в Петербурге агента ВСУ с самодельной бомбой

Ранее Life.ru сообщал о задержании двух россиянок в Крыму, действовавших в интересах Украины. Одна из женщин организовала тайник с деталями самодельной бомбы, с помощью которой в 2024 году был повреждён автомобиль военнослужащего Черноморского флота в Севастополе. Другая фигурантка занималась финансированием украинской армии.