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Диверсия оказалась только началом: Россиянину с гражданством ФРГ добавили новые обвинения

Гражданину России и Германии, задержанному в Нижегородской области по делу о диверсии, предъявили дополнительные обвинения. В деле появились статьи о госизмене, легализации денежных средств и незаконном обороте взрывных устройств. Об этом говорится в материалах суда, с которыми ознакомился ТАСС.

Источник: Life.ru

Мужчину обвиняют по ч. 4 ст. 222.1 УК РФ — о незаконном приобретении взрывчатых веществ или взрывных устройств. Также ему предъявили обвинение по ч. 4 ст. 174.1 УК РФ — о легализации денежных средств или другого имущества, полученных в результате преступления, и по ст. 275 УК РФ о государственной измене. Кроме того, аналогичные обвинения, включая диверсию, госизмену и отмывание денежных средств, предъявлены второму фигуранту этого дела.

Напомним, что в декабре 2024 года стало известно о задержании в Нижнем Новгороде 21-летнего россиянина с гражданством Германии, которого подозревают в подготовке подрыва железнодорожного объекта. Мужчина 2003 года рождения якобы действовал по заданию украинских спецслужб. Во время обыска у него обнаружили самодельное взрывное устройство и переписку с предполагаемым куратором.

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