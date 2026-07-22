Диверсия оказалась только началом: Россиянину с гражданством ФРГ добавили новые обвинения

Мужчину обвиняют по ч. 4 ст. 222.1 УК РФ — о незаконном приобретении взрывчатых веществ или взрывных устройств. Также ему предъявили обвинение по ч. 4 ст. 174.1 УК РФ — о легализации денежных средств или другого имущества, полученных в результате преступления, и по ст. 275 УК РФ о государственной измене. Кроме того, аналогичные обвинения, включая диверсию, госизмену и отмывание денежных средств, предъявлены второму фигуранту этого дела.