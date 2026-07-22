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Мужчина, евший бананы на опоре ЛЭП в Приморье, снова сбежал из психбольницы

Евший бананы на опоре ЛЭП в Приморье мужчина снова сбежал из психбольницы.

Источник: РИА Новости

ВЛАДИВОСТОК, 22 июл — РИА Новости. Приморец, сбежавший из психбольницы и снимавший видео с поеданием бананов на вершине опоры ЛЭП, второй раз сбежал от медиков и снова был задержан, сообщили РИА Новости в УМВД по Приморскому краю.

Мужчина, сбежавший из клиники и взбиравшийся на опоры ЛЭП, фонарные столбы и публиковавший видео со своими экстремальными выходками в соцсетях, после чего его задержала полиция и вернула врачам, сообщил подписчикам своей страницы в Instagram* (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская), что он снова сбежал. Также приморец добавил, что после второго побега его задержали в аэропорту в городе Артеме Приморского края и собираются отправить обратно в психбольницу.

«Задерживал линейный отдел полиции», — подтвердили агентству информацию в УМВД по Приморскому краю.

В июне полиция сообщала, что житель Приморья по решению суда должен был пройти лечение в учреждении, оказывающем психиатрическую помощь. Отмечалось, что у него тяжелое психическое расстройство. Однако пациент самовольно покинул больницу и перестал появляться на приемах.

После этого мужчина начал выкладывать видео, в которых он без страховки сидел на вершине опоры ЛЭП, не держась за нее даже руками, и взбирался на фонарный столб, выполняя физические упражнения на верхней его части. Тогда приморца задержали и снова отправили в учреждение, оказывающее психиатрическую помощь.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.