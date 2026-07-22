Мужчина, евший бананы на опоре ЛЭП в Приморье, снова сбежал из психбольницы

Мужчина, сбежавший из клиники и взбиравшийся на опоры ЛЭП, фонарные столбы и публиковавший видео со своими экстремальными выходками в соцсетях, после чего его задержала полиция и вернула врачам, сообщил подписчикам своей страницы в Instagram* (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская), что он снова сбежал. Также приморец добавил, что после второго побега его задержали в аэропорту в городе Артеме Приморского края и собираются отправить обратно в психбольницу.