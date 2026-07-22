Китай обвинил Филиппины в провокации у рифа Жэньай-Цзяо

В мае 2026 года в Южно-Китайском море уже произошёл инцидент с участием филиппинского судна, которое маневрировало опасно близко к китайскому патрульному кораблю. Кроме того, США провели совместные учения с Филиппинами в акватории рифа Жэньай-Цзяо, что Пекин назвал «вмешательством во внутренние дела КНР».