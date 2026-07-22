Две лодки, спущенные с филиппинского военного корабля BRP Sierra Madre, протаранили патрульный катер Береговой охраны Китая у рифа Жэньай-Цзяо в Южно-Китайском море, сообщает агентство «Синьхуа». Экипаж лодок атаковал китайских сотрудников с использованием вёсел и шестов. В Пекине обвинили Манилу в провокациях и заявили, что за действиями Филиппин могут стоять США.
ТЕКСТ:
Корабль BRP Sierra Madre находится на мели у рифа Жэньай-Цзяо уже длительное время и используется филиппинскими военными как опорный пункт. Инцидент произошёл в момент, когда стороны готовились к переговорам.
Представитель МИД Китая Линь Цзянь заявил, что подобные инциденты случаются всякий раз, когда КНР и Филиппины собираются наладить диалог. В Пекине назвали действия Манилы провокационными и направленными на разжигание конфликта.
Китай также выразил подозрение, что за действиями филиппинской стороны стоят США. В КНР не раз заявляли, что Вашингтон поощряет Манилу на агрессивные шаги в Южно-Китайском море.
Риф Жэньай-Цзяо входит в рифовое образование Наньша-Куньдао, на которое претендуют и Пекин, и Манила. Это создаёт постоянную напряжённость в регионе, где регулярно происходят столкновения морских сил.
БЭК:
В мае 2026 года в Южно-Китайском море уже произошёл инцидент с участием филиппинского судна, которое маневрировало опасно близко к китайскому патрульному кораблю. Кроме того, США провели совместные учения с Филиппинами в акватории рифа Жэньай-Цзяо, что Пекин назвал «вмешательством во внутренние дела КНР».
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