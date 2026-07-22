Боец Федор Емельяненко подал иск к автору книги о самом себе

В начале июля российская певица МакSим рассказала, что отменила выход автобиографии из-за угроз ее семье. По словам знаменитости, «большие дяди» позвонили в издательство, ей и в типографию «с очень настойчивой просьбой» не выпускать эту книгу. Артистка отметила, что вложила в издание «всю душу», она работала не только над текстом, но и над иллюстрациями вместе с художником.