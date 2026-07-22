Боец Федор Емельяненко подал иск к автору книги о самом себе

Боец смешанных единоборств Федор Емельяненко подал в Останкинский суд Москвы иск о защите чести, достоинства и деловой репутации к писательнице Анастасии Ивановой и издательству АСТ из-за детской книги «Легенда ММА — Федор Емельяненко». Об этом в среду, 22 июля, сообщила газета «Московский комсомолец».
По мнению спортсмена, часть сведений, изложенных в книге, не соответствуют действительности и наносят ущерб его деловой репутации, пишут журналисты.
Издание вышло в рамках цикла «Звезды отечественного спорта для детей», где в свободной форме рассказывается о биографии Емельяненко, его детстве, пути в спорте, а также описываются различные приемы и особенности боевых искусств, передает «МК».
В начале июля российская певица МакSим рассказала, что отменила выход автобиографии из-за угроз ее семье. По словам знаменитости, «большие дяди» позвонили в издательство, ей и в типографию «с очень настойчивой просьбой» не выпускать эту книгу. Артистка отметила, что вложила в издание «всю душу», она работала не только над текстом, но и над иллюстрациями вместе с художником.