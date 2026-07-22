Курорты Южного берега Крыма обесточены после атаки ВСУ

В компании отметили, что сложная обстановка сохраняется также на северо-западе и востоке полуострова. Отключения электроэнергии происходят по всему Крыму в зависимости от ситуации в энергорайонах. Энергетики принимают все возможные меры для того, чтобы это исправить, заверили в «Крымэнерго».