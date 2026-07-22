В Петербурге при попытке пройти в метро с СВУ задержан агент спецслужб Украины

В ФСБ также напомнили о положениях законодательства, согласно которым лицо, участвовавшее в подготовке теракта, может быть освобождено от уголовной ответственности, если оно добровольно отказалось от совершения преступления и способствовало его предотвращению, при условии отсутствия в его действиях иного состава преступления.