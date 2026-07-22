В Петербурге при попытке пройти в метро с СВУ задержан агент спецслужб Украины

Сотрудники правоохранительных органов пресекли попытку совершения террористического акта в Санкт-Петербурге. При входе на станцию метрополитена был задержан 21-летний гражданин России, у которого в ходе досмотра обнаружили самодельное взрывное устройство (СВУ), замаскированное под GPS-трекер. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.
Задержанный признался, что действовал по заданию украинских спецслужб. По его словам, противоправные действия он совершил инициативно, получив за это денежное вознаграждение на криптокошелек от куратора.
Следственная служба УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области возбудила в отношении фигуранта уголовное дело по ч. 3 ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности). Суд уже избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.
В ФСБ также напомнили о положениях законодательства, согласно которым лицо, участвовавшее в подготовке теракта, может быть освобождено от уголовной ответственности, если оно добровольно отказалось от совершения преступления и способствовало его предотвращению, при условии отсутствия в его действиях иного состава преступления.