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Небо под защитой: В Севастополе успешно отбили налёт БПЛА

Минувшей ночью Севастополь подвергся серии атак со стороны ВСУ. Как сообщил губернатор Михаил Развожаев, город успешно держит оборону.

Источник: Life.ru

Всего за ночь силами ПВО и мобильных огневых групп было отражено 5 атак. В результате слаженных действий военных над городом было уничтожено 8 беспилотных летательных аппаратов.

По предварительной информации оперативных служб, жертв и пострадавших среди гражданского населения нет. Разрушения инфраструктуры не зафиксированы. Обстановка в городе остается под контролем, экстренные службы продолжают мониторинг ситуации.

Напомним, российские дежурные силы противовоздушной обороны отразили масштабную атаку беспилотников в течение прошедшей ночи. В период с 20:00 мск 21 июля до 8:00 мск 22 июля были перехвачены и уничтожены 242 украинских летательных аппарата самолётного типа.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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