Пьяный мужчина напал с молотком на отца в квартире дома на юге Москвы

— По данным следствия, 18 июля 2026 года в квартире на Чертановской улице между мужчиной и его отцом произошел конфликт. Находясь в состоянии опьянения, на почве личной неприязни сын не менее двух раз ударил 68-летнего отца молотком по голове, — рассказали в Telegram-канале ведомства.