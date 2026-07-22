В Волгограде задержали экс-преподавателя ВолГУ за дискредитацию армии

Как установили правоохранители, в сентябре прошлого года мужчина разместил на администрируемых им интернет-ресурсах видеоматериалы, дискредитирующие российскую армию. Ресурсы имели большой охват и были доступны неограниченному кругу лиц. Ранее волгоградец уже привлекался к административной ответственности за похожее нарушение — по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ.