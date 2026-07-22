В Волгограде задержали экс-преподавателя ВолГУ за дискредитацию армии

В Волгограде задержали 53-летнего местного жителя, которого подозревают в дискредитации Вооруженных сил России. Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 280.3 УК РФ, максимальное наказание — до пяти лет лишения свободы.
Как установили правоохранители, в сентябре прошлого года мужчина разместил на администрируемых им интернет-ресурсах видеоматериалы, дискредитирующие российскую армию. Ресурсы имели большой охват и были доступны неограниченному кругу лиц. Ранее волгоградец уже привлекался к административной ответственности за похожее нарушение — по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ.
По месту жительства фигуранта провели обыски. Изъяты компьютерная техника, микрофоны, веб-камера и мобильные телефоны, которые он использовал для противоправной деятельности.
Дело расследует следователь СЧ ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области. Обвиняемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ и в настоящее время находится под стражей.
Источник в правоохранительных органах сообщил, что задержанный — бывший преподаватель ВолГУ Роман Мельниченко.
Ранее сообщалось, что подростка задержали за кражу трех велосипедов.