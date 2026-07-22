Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Волгограде задержали экс-преподавателя ВолГУ за дискредитацию армии

Ему грозит до 5 лет колонии за видео.

В Волгограде задержали 53-летнего местного жителя, которого подозревают в дискредитации Вооруженных сил России. Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 280.3 УК РФ, максимальное наказание — до пяти лет лишения свободы.

Волгоградца задержали оперативники Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Волгоградской области вместе с сотрудниками ФСБ при поддержке бойцов СОБР.

Как установили правоохранители, в сентябре прошлого года мужчина разместил на администрируемых им интернет-ресурсах видеоматериалы, дискредитирующие российскую армию. Ресурсы имели большой охват и были доступны неограниченному кругу лиц. Ранее волгоградец уже привлекался к административной ответственности за похожее нарушение — по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ.

По месту жительства фигуранта провели обыски. Изъяты компьютерная техника, микрофоны, веб-камера и мобильные телефоны, которые он использовал для противоправной деятельности.

Дело расследует следователь СЧ ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области. Обвиняемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ и в настоящее время находится под стражей.

Источник в правоохранительных органах сообщил, что задержанный — бывший преподаватель ВолГУ Роман Мельниченко.

Ранее сообщалось, что подростка задержали за кражу трех велосипедов.